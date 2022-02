I mozziconi di sigaretta sono la fonte più diffusa di inquinamento da microplastica a livello globale. Ogni anno se ne gettano oltre quattromila miliardi. Strade, tombini, rive, boschi, campagne, corsi e specchi d’acqua... se ne trovano ovunque, non solo in città. Come risolvere il problema? Campagne di sensibilizzazione e multe per contrastare il fenomeno del «littering» (il termine inglese per «sporcizia», «inquinamento») certo qualche frutto lo hanno portano a casa, ma non bastano. Dev’essere questo il ragionamento che si è fatto Christian Günther-Hanssen, fondatore della società svedese Corvid Cleaning . Ragionamento che l’ha portato a un’idea sensazionale, rivoluzionaria: «Facciamoli raccogliere ai corvi!». Ma certo Christian, ottima idea. «Gettiamo» (ha. ha...) la spugna sulla remota possibilità di poter insegnare agli umani dove gettare i loro scarti e facciamolo sui pennuti che popolano le aree urbane. Ha costruito un bidone che identifica il rifiuto e fornisce una ghiotta ricompensa all’animale che ha scaricato l’oggetto indesiderato. Le prodezze compiute dalle inconsapevoli creature, filmate e caricate in rete, sono diventate virali (guarda il video allegato a quest’articolo).

Il progetto pilota di Södertalje, insomma, promette bene. L’idea è proprio ridurre la tendenza esplosiva delle spese alla voce «pulizia di strade e piazze». Il progettista è fiducioso che l’impiego di questa nuova «filosofia» su vasta scala possa ridurre i costi di pulizia della città fino al 75%. Un risparmio notevole. Una boccata d’ossigeno per le casse dell’amministrazione. Soldi che si possono spendere su altri progetti più costruttivi, orientati allo sviluppo e al futuro della società.

La crisi è particolarmente urgente, perché oltre un miliardo di mozziconi sono gettati ogni anno nella sola Svezia. Il che rappresenta il 62% del totale dei rifiuti che finiscono nel posto sbagliato in tutta la nazione. La città di Södertalje, nella contea di Stoccolma e che conta 60.000 abitanti, spende 20 milioni di corone svedesi (2 milioni di franchi) per far fronte a questa «emergenza».

Ma perché proprio i corvi? Come si legge nella pagina internet dell’inventore, varie ricerche e numerosi studi hanno dimostrato che il corvo della Nuova Caledonia—un membro della famiglia dei corvidi—ha una capacità di ragionamento paragonabile a quella di un umano di sette anni. «Con un po’ di allenamento, è decisamente il più sveglio per portare a termine la sua missione. Imparano alla svelta ed è sufficiente che un solo esemplare abbia capito, affinché pure gli altri inizino subito a imitarlo». E infatti, nella stazione di prova a Södertalje, sembra che ci siano persino delle «azzuffate» per accaparrarsi quella ghiotta ricompensa che, come si vede nel filmato, consiste in una manciata di deliziose arachidi. Gunther-Hansen ha pure sottolineato che questi pennuti sono sufficientemente intelligenti da non ingurgitare i rifiuti che stanno portando per ottenere le loro noccioline e che questi uccelli «sono selvatici, partecipano su base volontaria»,

Sistemi simili sono già stati sperimentati in altri Paesi in passato, ma mai con l’intenzione di espandere l’idea su una scala che coinvolga una nazione intera: «Se il ‘pilota’ funziona qui—racconta l’ideatore—, la speranza è che i risultati possano sfociare in una soluzione permanente che potrebbe essere usata nel resto del Paese», ha spiegato ai media locali il delegato comunale per le pulizie di Södertälje, Tomas Thernström. «Chissà, magari già per questa primavera...».

«Una sigaretta raccolta corrisponde, oggi, a un costo di 80 öre (centesimi di corona). Con i corvi si potrebbe arrivare a 20. Certo, dipende anche da quanti ne raccolgono i nostri corvi».

Nel 2018, in un altro progetto in Francia, sei esemplari sono stati addestrati a raccogliere mozziconi di sigarette e spazzatura in un parco a tema storico. Nicolas de Villiers, il capo del parco a tema «Puy du Fou», ha detto all’agenzia di stampa Afp che non si tratta solo di mantenere la zona pulita. «Perché i visitatori sono generalmente attenti. Si tratta anche di mostrare che la natura può insegnarci a prenderci cura dell’ambiente».