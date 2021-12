Il coronavirus, il matrimonio per tutti e i campionati europei di calcio sono i temi che nel 2021 in Svizzera hanno generato più clic su Facebook e Instagram. Hanno suscitato molto interesse anche l’abbandono dell’accordo quadro con l’Unione europea e gli sviluppi delle elezioni presidenziali americane.

La pandemia ha occupato gli schermi per il secondo anno consecutivo, indica Meta, la casa madre di Facebook e Instagram. La questione della vaccinazione è stata al centro delle interazioni digitali. Gli svizzeri hanno pure seguito l’evoluzione delle curve nel paese, in particolare quelle sui decessi.

Ben presente sulle reti sociali anche il matrimonio per tutti, approvato alle urne il 26 settembre. In generale hanno interessato molto le questioni legate alla comunità LGBTIQ+. Altro tema ricorrente nel 2021 su Facebook e Instagram è stato l’abbandono da parte della Svizzera, dopo sette anni, delle trattative per un accordo quadro con l’UE.