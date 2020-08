Quarantacinque chilometri, da Como a Mapello (Bergamo), in 4 ore e 25 minuti. Si è conclusa quest’oggi la prima tappa del percorso di 300 chilometri che porterà il giornalista e runner ticinese Filippo Rossi dalla Città sul Lario fino a Venezia. L’impresa prevede 7 tappe passando per la pianura padana attraverso Bergamo, Desenzano, Verona, Padova. L’arrivando è previsto per domenica 30 agosto nell’iconica Piazza San Marco. Il motivo di questa corsa? «Un segreto», spiega Filippo, che poi ironizza: «Anche se, a onor del vero, ora, seduto davanti a un piatto di ravioli non lo so nemmeno più io».