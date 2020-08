Ha raggiunto la seconda tappa del suo «viaggio» il ticinese Filippo Rossi, arrivato quest’oggi a Rovato, in provincia di Brescia, dopo essere partito da Mapello, in provincia di Bergamo. «Alla fine ho sentito le gambe, ma è andato tutto bene», scrive il runner dopo aver percorso quarantacinque chilometri in 4 ore e 24 minuti. L’impresa, una corsa di 300 chilometri da Como a Venezia, prevede 7 tappe passando per la pianura padana attraverso Bergamo, Desenzano, Verona, Padova. L’arrivando è previsto per domenica 30 agosto nell’iconica Piazza San Marco.