A scrutinio segreto il Senato ha votato ieri a favore della cosiddetta «tagliola» proposta da Lega e Fratelli d’Italia che ha de facto bloccato l’iter per l’esame degli articoli di legge e ha affossato definitivamente il DDL Zan, il disegno di legge che mira(va) a contrastare discriminazioni e violenze in relazione al sesso, al genere o alla disabilità. Oltre alle esultanze da stadio del centrodestra trionfante dopo la votazione, si è tornato a parlare di «franchi tiratori» che si sono «palesati» al momento della conta cambiando le carte in tavola e ribaltando i rapporti di forza. Rispolveriamo le origini dell’espressione e di come una locuzione nata in Francia nel contesto bellico sia approdata in politica.