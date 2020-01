Oggi Pechino ha sospeso tutti i servizi di viaggio cinesi, l’ennesima misura presa per evitare una ulteriore propagazione del coronavirus. Un avvenimento che potrebbe riportare alla memoria di alcuni lettori britannici la storia di Eyam, una cittadina inglese che si mise in quarantena per evitare la diffusione della peste bubbonica nel 1665, entrando così nella storia come il paese che si sacrificò per il bene dell’Inghilterra.