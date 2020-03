È successo ieri sera a Castelvetro in provincia di Modena: in alcune abitazioni della frazione di Settecani, aprendo i rubinetti, la popolazione locale ha avuto una bella sorpresa. Al posto dell’acqua corrente è infatti uscito Lambrusco a fiumi. All’origine del sorprendente incidente ci sarebbe un guasto ad un silos che conteneva per l’appunto vino rosso.