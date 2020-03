Bere bevande calde perché le alte temperature uccidono il virus. Consumare estratti di cipolla (non si capisce per quale motivo). La vitamina C è efficace sui malati di coronavirus, tant’è che viene testata in alcuni ospedali milanesi. Sono solo alcune delle «originali» teorie che corrono sul web in questo periodo e stanno diventando virali sui social media e internet. Tutte false, ovviamente, come sottolineano gli esperti. Ma partiamo con ordine.

Sul primo gradino del podio delle bufale troviamo la vitamina C che sta letteralmente dominando i trend: è la notizia lanciata da una sedicente infermiera o dottoressa, che fa sapere che in alcuni ospedali milanesi stanno usando con successo sui malati di coronavirus la vitamina C, tanto da invitare tutti ad ingerirne 1-2 grammi al giorno, anche in pillola, come misura di prevenzione. Il virologo dell'Università statale di Milano Fabrizio Pregliasco, intervistato dall’Ansa, precisa come «la vitamina C ha funzione antiossidante ed è adiuvante, può aiutare, ma certo non curare né prevenire il coronavirus». Indubbiamente, aggiunge, «qualche spremuta d'arancia in più non fa male, a meno che non si sia diabetici, perché in generale la vitamina C ha un effetto protettivo dalle infezioni respiratorie, ma quella assunta con l'alimentazione è sufficiente. Prenderla come supplemento, se non l'ha prescritta il medico, può provocare un eccesso dannoso per la salute».