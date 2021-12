Il nuovo presidentedella ConfederazioneBerna, 15 (ag) – Il signor Roberto Haab, il nuovo presidente della Confederazione, è nato l’8 agosto 1865 a Wädenswil, nel cantone di Zurigo, dove dopo aver compiuto gli studi in diritto vi si stabilì come avvocato nel 1889. Cinque anni più tardi entrava al Gran Consiglio del cantone di Zurigo, al quale fece parte fino al 1899, data in cui fu nominato giudice del Tribunale cantonale. Nel 1908 entrava nel Consiglio di Stato, dove assunse ben presto un posto in vista, quale direttore del Dipartimento di Giustizia e Polizia, quindi come capo del Dipartimento dei lavori pubblici. Nel 1911 venne chiamato alla direzione delle ferrovie federali e nel gennaio del 1917 il Consiglio federale lo nominava ministro svizzero a Berlino. L’anno dopo Haab, che non ha mai...