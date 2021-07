Nomen omen, dicevano i latini. Il destino nel nome. La locuzione, oggi, è impiegata spesso in modo scherzoso. Ma il coronavirus ha rovesciato e rovinato tutto in questo anno e mezzo vissuto sull’ottovolante. Soprattutto se parliamo di nomi e aziende. Avete presente il birrificio Corona? Ecco. A inizio pandemia, sui social, era un fiorire di post terribili e carichi di disinformazione. Brevemente, a detta dei soliti buontemponi la COVID-19 era legata a doppio filo alla bionda più bionda del Messico. Assurdo e, va da sé, falsissimo. Per fortuna, la campagna al contrario ha favorito le vendite. Tant’è che in molti, come cantano i Coma Cose, hanno strozzato una Corona col limone nel 2020. E ancora: quando l’Isis si affacciò, minaccioso, conquistando le prime pagine dei giornali e l’attenzione del mondo intero, beh, diverse aziende con lo stesso nome si videro costrette a chiudere o a cambiare denominazione.

A questo giro, la più grande compagnia aerea al mondo per fatturato – l’americana Delta Air Lines – sta affrontando un problema simile: la variante altamente contagiosa di SARS-CoV-2 oramai dominante, che sta spaventando l’Europa e l’intero pianeta, ha il medesimo nome. Ahia. E dire che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva adottato l’alfabeto greco per catalogare le mutazioni del ceppo originale in maniera neutra. Evitando, ad esempio, che una mutazione fosse collegata direttamente a un Paese, in questo caso l’India. «Per noi è soltanto la variante» ha tagliato corto il CEO della compagnia Ed Bastian, citato dal Wall Street Journal. Curiosamente, la Delta nacque nel 1925 per rispondere a un’esigenza agricola: si occupava di spargere pesticidi sui campi di cotone in Louisiana con aerei costruiti ad hoc. Oggi, viene confusa con un virus.

Cifre nere e buone prospettive

Si dirà: posto che legare una variante a un Paese era sbagliato, l’OMS non poteva scegliere un sistema di denominazione alternativo rispetto all’alfabeto greco? «Queste etichette sono state scelte dopo un’ampia consultazione e una revisione di molti potenziali sistemi di denominazione» la risposta, piccata, dell’Organizzazione. «L’OMS ha convocato un gruppo di esperti da tutto il mondo per farlo, compresi esperti che fanno parte di sistemi di denominazione esistenti, esperti di nomenclatura e tassonomia dei virus, ricercatori e autorità nazionali». L’obiettivo, come è noto, era evitare stigmatizzazioni e discriminazioni. Ma come la mettiamo con le aziende come Delta? La compagnia, per ora, ha reagito con ironia. Il direttore sanitario, il dottor Henry Ting, ha spiegato: «Preferiamo chiamarla la variante B.1.617.2 perché è molto più semplice da dire e ricordare». Soprattutto, proprio come Corona anche Delta sta registrando numeri incoraggianti: la scorsa settimana, infatti, la compagnia statunitense ha riportato il suo primo profitto trimestrale da quando la pandemia ha fatto irruzione nell’aviazione devastando l’intero comparto. Il guadagno? 652 milioni di dollari. Niente male, anche se all’equazione bisogna aggiungere l’assegno da 1,5 miliardi di dollari del governo federale degli Stati Uniti. Il famoso «aiutino». «Abbiamo ancora molta strada da fare» ha aggiunto Ed Bastian, ribadendo tuttavia che il business «è in un posto molto, molto migliore rispetto a 90 giorni fa».

La minaccia è reale

In effetti, le previsioni parlano di cifre nere anche per il terzo e il quarto trimestre. E senza aiuti statali di mezzo, stavolta. Merito del mercato interno: oltre 2 milioni di americani, ogni giorno, frequentano gli aeroporti a stelle e strisce secondo i dati della Transportation Security Administration. Le varianti ad ogni modo rimangono una minaccia reale, al netto dell’omonimia fra la B.1.617.2 e il gigante dei cieli. Nello specifico, la completa riapertura dei viaggi internazionali o, meglio, intercontinentali sta ritardando proprio perché la situazione non è affatto rosea. «Ma le mutazioni, per fortuna, non stanno avendo un impatto sulle prenotazioni domestiche» ha concluso Bastian. E pazienza se i contagi, nel frattempo, negli Stati Uniti sono raddoppiati nelle ultime tre settimane

