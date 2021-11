Dicembre si avvicina a grandi passi. Cosa regalare ad amici e parenti? Ma soprattutto, cosa impacchettare per quell’amico un po’ «nerd» se di fantasy non ne capiamo proprio nulla? Ecco dieci piccole idee per gli acquisti.

(Non) siete i benvenuti - Signore degli Anelli

Il primo oggetto su cui cade lo sguardo all’ingresso di un’abitazione? Lo zerbino, ovviamente. E se molti si accontentano delle classiche sbiadite setole, i più originali spesso non vanno oltre l’acquisto di un tappetino che riporti la simbolica scritta «Benvenuti». Questa versione tolkieniana invita gli ospiti a non oltrepassare la soglia. Nelle immortali parole di Gandalf rivolte al Balrog: «TU NON PUOI PASSARE».

Un calendario anche per i babbani - Harry Potter

Si avvicina dicembre e con esso il classico calendario da aprire giorno per giorno, la felicità di grandi e piccini. FunKo, azienda che produce gli iconici pupazzi tratti da film, serie TV e videogiochi, propone qualcosa di diverso. Un’action figure per ogni giorno, dal 1. al 24. dicembre, della famosa saga di Harry Potter. Ai collezionisti la sfida: riusciranno a resistere alla tentazione di aprire immediatamente le caselle di questo calendario pensato per maghi e babbani?

Excalibur, sei tu? - World of Warcraft

La spada nella roccia? Quasi. Online è facile trovare le fedeli riproduzioni (più o meno affilate) di Frostmourne, l’arma del Re dei Lich, uno dei personaggi più importanti di due videogiochi Blizzard: Warcraft III e il celeberrimo World of Warcraft. A chi vuole fare un regalo ad accaniti videogiocatori consigliamo una versione ancora imprigionata nel ghiaccio: più sicura...

E donalo questo soldo! - The Witcher

In un mondo abitato da mostri e streghe, a difendere l’impotente popolino sono i witcher, mutanti con poteri particolari in grado di tenere testa alle peggiori creature. Ma non lo fanno gratis: simbolica la canzone (divenuta hit) della serie TV di Netflix: «Dona un soldo al tuo Witcher» (Toss a coin to your Witcher). Questo borsello sarà un buon posto dove tenere il denaro da donare ai nostri cacciatori di mostri preferiti.

Il trono di posate - Game of Thrones

«Quando si gioca al gioco del trono, o si vince o si muore», questa una delle frasi più famose del fenomeno mondiale Game of Thrones. A sedersi su questo scranno però non è nessun rappresentante delle famiglie di Westeros, ma il nostro uovo alla coque. Un trono di posate per adornare in modo originale la tavola.

In ricordo di mille avventure - The Elder Scrolls (Skyrim)

A chi ci ha passato ore e ore di gioco, la vista di questa landa non può che far scendere una lacrimuccia. Parliamo di Skyrim, il territorio nel quale è ambientato il quinto capitolo del videogioco The Elder Scrolls. Checché ne dicano i superfan, è impossibile conoscere ogni angolo degli infiniti boschetti, caverne e castelli. Ecco dunque una bella mappa con la quale rivivere le mille avventure.

Vai direttamente in manicomio senza passare dal via - Ciclo di Cthulhu

Che frase fastidiosa questa di Monopoly: «Vai direttamente in prigione senza passare dal via». Ma c’è di peggio: il manicomio. Questa la fine di molti personaggi dell’Universo lovecraftiano che, venuti a contatto con entità semidivine fuori da ogni umana comprensione, finiscono per impazzire dal terrore.

Perché dunque non aggiungere un pizzico di questo fantasy al re dei giochi da tavolo protagonista di così tante amicizie rovinate? Solo per coraggiosi.

Delle pietruzze speciali - Il ciclo di Shannara

Tre luccicanti sassi azzurrini: sono le pietre di Shannara, che così tanto hanno influenzato, aiutato e ostacolato i personaggi del Ciclo ideato da Terry Brooks. Capaci di incanalare la magia degli elfi, quelle acquistabili online sono un po’ meno affascinanti delle pietre che troviamo tra romanzi e TV. E, diciamocelo, anche un po’ kitsch. Ma sicuramente ci sarà qualche appassionato ben contento di stringere nelle proprie mani i sassolini che hanno fatto la fortuna di Shea Ohmsford e discendenti.

Erba pipa non inclusa - Lo Hobbit

Torniamo nel mondo di Tolkien per ammirare un gadget davvero particolare: la pipa di Thorin Scudodiquercia, nano erede del Regno sotto la Montagna. È solo uno dei numerosi design ispirati agli strumenti in possesso dei fumatori che abitano la Terra di Mezzo. Un pezzo pensato per i collezionisti, più che per gli utilizzatori. Anche perché no: l’Erba pipa non è inclusa.

Mai incrociare i flussi - Ghostbusters

Usciamo, infine, dal fantasy più classico per includere una vera e propria chicca: la trappola per fantasmi che a più riprese ha salvato gli abitanti di New York. Stiamo parlando, ovviamente, di quella di Ghostbusters. Un consiglio per chi si deciderà a comprarla? Mai incrociare i flussi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata