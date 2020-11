C come CURA

Un fiore sul tavolo, un biglietto, un bacio soffiato, una visita inattesa. Senza scomodare i miti antichi, bisogna ammettere che la cura ha da sempre avuto i suoi santi in paradiso, a partire dagli antichi romani dove alla sua personificazione mitologica veniva affidato l'uomo tutto intero, anima e corpo. Come a dire che non c'è cura del corpo che non sia anche cura dello spirito e viceversa. Il cristianesimo ne ha poi associato la pratica ad una schiera di santi, tutti caratterizzati dall’interesse e dall’attenzione per le fragilità umane. Ad essere precisi, una volta saliti agli onori degli altari, quegli uomini che in vita si sono spesi nella cura del prossimo in Terra sono passati al fronte della guarigione dei sofferenti dal Cielo: una promozione sul campo. Non essendo (ancora) santi, il tempo della cura (che non sempre porta alla guarigione) appartiene all’uomo sulla Terra. A ciascuno di noi è affidata la capacità di attenzione, partecipazione, vicinanza. Il buon esercizio della cura, di sé e dell’altro, non è esclusivo del tempo della malattia, dovrebbe appartenere alla quotidianità. Mettere cura nelle cose è un buon investimento sia nei giorni della salute che in quelli dei malanni. Quando si sta bene aiuta a prevenirli, quando la situazione è difficile aiuta a renderli più sopportabili.

B come BELLEZZA

© PEXELS-PIXABAY

Il dolce frastuono del mare, ecco cosa manca a noi svizzerissimi orfani delle vacanze balneari. Anche di questo ci ha privato il coronavirus. Eppure, dall’arsenale della resilienza possiamo estrarre armi efficacissime contro la frustrazione e la mancanza di salsedine. Una delle più forti è la bellezza. Possiamo essere poveri in canna, ma nessuno può privarci dello struggente spettacolo del mondo in cui viviamo immersi. L’autunno è una sinfonia di colori caldi che danzano sulle strade spazzate dal vento. L’inverno è una finestra da cui si intravede il fuoco di un camino nella notte. Non c’è potenziale lockdown che ci impedisca di accorgercene, di abbandonarci all’abbraccio ristoratore dei boschi, al verde rinvigorente dei prati, all’ascolto rispettoso del silenzio nella solennità delle montagne. Il bello non lo puoi comprare, non è un lusso per miliardari. O lo vedi o non lo vedi. O lo cerchi o non lo cerchi. È alla portata di tutti. Si nasconde nel riflesso del sole nello specchio, negli occhi lucidi di un cane, nelle liriche di un poeta irlandese, nel ritmo sincopato di un’improvvisazione al sassofono. Ci vivi dentro ma troppo spesso non te ne accorgi. Apri gli occhi, spalanca il cuore: è lì proprio per te.

A come ALTALENA

©Pexels/Thiago Lemberg

Tra i diritti umani più sacri e irrinunciabili bisognerebbe includere quello all’altalena. Se sei un bambino non hai neppure il problema di rivendicarlo: ci salti sopra, ti fai spingere da un adulto o da un compagno e la felicità è lì, nell’andirivieni a pochi centimetri dal prato spelacchiato del parco, le gambe a penzoloni, le guance rosse e brucianti nell’aria fresca che accarezza la faccia. Se sei un adulto, invece, vorresti tanto farlo ma magari, per pudore, ci rinunci. Se l’hai provato anche solo una volta, il piacere dell’altalena è un mistero indimenticabile e perfetto. Pare impossibile che la gioia si riattivi facendo su e giù sopra il nulla con le mani aggrappate a due catene: eppure succede, il peso del tuo corpo svanisce, voli, cacci urla e chiudi gli occhi. Succede anche se hai ottant’anni. Partiamo da questo sogno per la prima voce del nostro dizionario della resilienza in tempo di coronavirus, dall’immagine potente e poetica di un vecchio che oscilla felice sopra i cattivi pensieri. Cercatevi la vostra altalena, reale o metaforica, perché la vita oscilla sempre tra il bene e il male. Nel costante l’andirivieni tra paura e coraggio, la felicità sospende tutto e scaturisce per incanto dalle cose più semplici.

©CdT.ch - Riproduzione riservata