«Don’t stop me now»: non fermatemi adesso. Ha un che di emblematico il titolo dell’immortale pezzo dei Queen suonato al pianoforte nella hall dell’ospedale di Circolo di Varese da un medico impegnato nella lotta al coronavirus. Medici, infermieri, volontari, e tutti i professionisti al fronte per contenere l’emergenza sanitaria con le loro storie, con foto rubate nel mezzo di giornate infinite nei reparti degli ospedali, sono ormai diventati il simbolo della battaglia in Italia, come nel resto del mondo, alla Covid-19. Il medico-musicista si chiama Christian Mongiardi, ha 38 anni, ed è attivo nell’unità speciale di Medicina ad Alta Intensità a Varese. Il video è stato realizzato sabato scorso da un infermiere che ha filmato l’esibizione ad insaputa del medico. «Sono rimasto bardato nella tuta per quattro ore. Si suda tantissimo e mentre fai l’ecografia non riesci nemmeno a vedere perché si annebbiano gli occhialini. Alla fine, assieme all’amico e collega reumatologo, sono sceso a cercare un panino perché ero a digiuno da tutto il giorno, ma lo spaccio dell’ospedale era chiuso. Ho detto: “Alberto, sai che c’è? Che qui servirebbero proprio i Queen”», ha raccontato il dottor Mongiardi al «Corriere della Sera». Il video, che termina con «Crazy little thing called love» (sempre dei Queen), è diventato virale: si è diffuso come un virus, uno di quelli che non fanno male.