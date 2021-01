Insieme alla nevicata dello scorso 28 dicembre, in Ticino è arrivato pure Donald Trump. L’artista Yuri Catania ha infatti realizzato un’insolita installazione artistica, dal nome «I’M Not Your President», che rappresenta Donald Trump in versione pupazzo di neve, come esempio di arte effimera, simbolo di un qualcosa che il tempo e le intemperie si porteranno via. L’installazione può essere ammirata nel giardino della galleria d’arte CasaGalleria MonteGeneroso in via Trivelli 11 a Rovio previo appuntamento. Chi fosse interessato all’opera può chiamare Silvia Torricelli al numero 079 1373111.