Una donna in Alaska è stata ferita da un orso mentre si trovava in un bagno fuori dalla sua iurta a Chilkat Lake, dove stava trascorrendo il week-end. Lo riporta la Bbc.

La mattina dopo hanno trovato impronte di orso attorno alla iurta e fuori dalla casetta di legno che ospitava il bagno. Carl Koch, biologo del Department of Fish and Game dell’Alaska, ha detto che poteva trattarsi di un orso nero, il più comune in Nord America. «Potrebbe essere l’unica persona a cui sia mai capitata una cosa del genere».