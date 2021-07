Un papà cinese ha riabbracciato suo figlio dopo 24 anni di faticose ed estenuanti ricerche che lo hanno visto percorrere oltre 500’000 km in moto attraverso tutto il Paese.

La storia è diventata virale sui media in mandarino per il suo lieto fine, ma l’intera vicenda aveva già ispirato un film nel 2015 («Perdita e amore») con la superstar di Hong Kong, Andy Lau, volendo denunciare il grave problema dei rapimenti di bambini in Cina, con migliaia di vittime ogni anno.