Scatenata sul palco, mentre canta e balla davanti ad una folla in delirio. Non stiamo parlando di una popstar internazionale, ma dell’attivista svedese Greta Thunberg che, in una veste decisamente inedita dopo l’attacco ai leader mondiali, ha dato spettacolo sabato scorso al Climate Live di Stoccolma. L’attivista ha incitato il pubblico con il brano «Never gonna give you up» di Rick Astley. Lo stesso cantautore britannico ha poi diffuso il video della performance sui social network. L’evento ha dato il via a Climate Live 2021, una serie di 19 concerti organizzati per sensibilizzare i potenti della Terra in vista della COP26, la 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in scena a Glasgow a novembre. Secondo la Thunberg è improbabile che la COP26 «conduca a grandi cambiamenti», proprio come l’accordo di Parigi, che deve ancora essere pienamente attuato e soddisfatto. L’attivista, a margine dell’evento di Stoccolma, ha ribadito che bisogna continuare a «spingere» per arrivare a dei risultati: «La mia speranza è naturalmente che ci si renda conto improvvisamente che siamo davanti ad una crisi esistenziale e che si agisca di conseguenza», ha dichiarato Greta.