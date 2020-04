«Dopo quasi due mesi chiuso in una stanza a Dubai, sono appena tornato a casa! Come potete vedere dalla mia faccia mi è mancata davvero tanto». Lo scrive l’ex pilota della MotoGp Jorge Lorenzo, pubblicando su Twitter uno scatto che lo mostra sorridente con il lago di Lugano alle sue spalle. Negli scorsi giorni il motociclista spagnolo aveva rilanciato sul social network gli auguri di Pasqua del sindaco Marco Borradori, scrivendo: «Forza ragazzi! Non sarà breve o facile ma usciremo anche da questa! Rimaniamo uniti per combattere, ma per adesso separati fisicamente. Un abbraccio da Dubai, spero di essere presto lì con voi».