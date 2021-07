È un uccello? È un aereo? È Superman! Anzi, no: è una faccetta che ride. Uguale uguale a quelle che ci mandiamo nei messaggini al cellulare. E sta proprio lì, sospesa lassù in mezzo al cielo notturno. E poi all’improvviso... si scompone in centinaia di puntini dalle tinte fluorescenti più disparate e diventa qualcos’altro. Una balena, una farfalla, una tartaruga,... oppure il logo dei Giochi olimpici di Tokyo. È come uno spettacolo pirotecnico, ma senza la puzza di zolfo e gli occhi che bruciano verso la fine delle deflagrazioni colorate. L’emozione è la stessa, ma molto più ecologica. Siamo forse finiti in una sorta di «Matrix»? No, anche se sempre di tecnologia si tratta: questi particolarissimi «fuochi d’artificio», infatti, sono stati realizzati utilizzando dei droni, oltretutto alimentati con elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Il risultato? Figure mozzafiato che si muovono leggiadre a mezz’aria, niente rumori che molestano gli animali, niente inquinamento e inoltre... Questi affarini, una volta terminato il loro lavoro, tornano delicatamente a terra, pronti per una nuova prestazione. Mica esplodono!