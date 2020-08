La sua visita in Ticino risalente allo scorso mese è stata accolta con molta curiosità. Chissà cosa ci fa qui Roger Federer! King Roger era infatti stato visto al ristorante Posta di Carona l’8 luglio e la voce della sua presenza era circolata alla velocità della luce. Sarà venuto in vacanza? O magari si allena? Non proprio, il mistero era stato svelato lo stesso giorno: il campione di tennis si trovava nel nostro cantone per girare uno spot pubblicitario per Mercedes-Benz. Il video è ora stato pubblicato ed è curioso costatare quanto apparentemente poco - se così si può dire - ci sia del Ticino nel prodotto finale.

Il breve filmato, destinato al mercato italiano e a quello internazionale, sembra infatti essere ambientato proprio nello Stivale: l’accento dei due personaggi - due simpatici anziani - ha poco a che fare con quello nostrano ma, soprattutto, il modo in cui viene pronunciato il cognome del celebre tennista - con quella «e» così aperta - non potrebbe mai essere scambiato con quello di un ticinese. Carona, tuttavia, rappresenta a pieno i borghi tipici del nostro territorio e, se i produttori dello spot puntavano ad un’ambientazione caratterizzata dalla sua bellezza, hanno decisamente fatto la scelta giusta.

Per Federer, la cui fama non conosce declino nemmeno in Italia, si tratta della seconda importante pubblicità uscita oltre confine in breve tempo: recentemente il tennista ha infatti prestato il suo volto anche per uno spot della Barilla nel quale gioca una partita sui tetti della Liguria insieme a Carola e Vittoria, due giovani fan, che durante il lockdown avevano scelto proprio quella postazione per continuare ad allenarsi.