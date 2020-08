È nata Daisy Dove Bloom, figlia della popstar Katy Perry e dell’attore hollywoodiano Orlando Bloom. La notizia è stata diffusa su Instagram dall’UNICEF, organizzazione di cui la coppia è ambasciatrice. «Stiamo fluttuando di amore e meraviglia per l’arrivo in salute e sicurezza di nostra figlia», hanno detto Katy e Orlando all’UNICEF. «Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza così serena come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muoiono, principalmente per cause evitabili. Da quando c’è la COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggior difficoltà nel reperire acqua, sapone, vaccini e medicinali che possono prevenire le malattie. Come neogenitori, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai ci sentiamo vicini ai genitori in difficoltà», ha spiegato la coppia.