L’annuncio del lieto evento è arrivato direttamente dai genitori da Oltreoceano, e non con la classica comunicazione di palazzo, come sarebbe accaduto se si fosse consumato nel Regno Unito. Ed è stato dato due giorni dopo il parto, avvenuto venerdì 4 in una clinica di Santa Barbara, in California, non lontano dalla lussuosa residenza di Los Angeles in cui oggi vivono i Sussex. Meghan ha dato alla luce «Lilibet ‘Lili Diana Mountbatten-Windsor», ha reso noto un loro portavoce ai media, precisando che la bimba, di due anni più piccola del fratellino Archie, pesa «7 libbre e 4 once» (circa 3,3 chili), che sta bene al pari della mamma e che entrambe sono ora già a casa. In un comunicato, i duchi in persona hanno poi sottolineato la loro «immensa gioia» per questa «benedizione», ringraziando i tanti che sono stati loro vicini in questi mesi con l’amicizia o con «le preghiere» . Hanno inoltre tenuto a specificare esplicitamente come la scelta del primo nome di Lilibet - che in casa sarà chiamata Lili, è stato puntualizzato - vuol essere «un omaggio a Sua Maestà la Regina», 95enne bisnonna della neonata, legato al diminutivo familiare adottato fin dall’infanzia da Elisabetta, che da piccola non riusciva a pronunciare correttamente «Elizabeth». Mentre «il middle name è stato scelto per onorare la sua amata nonna scomparsa, la Principessa del Galles» Diana Spencer.