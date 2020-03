Dopo una prima fase in cui non sempre hanno fatto l’unanimità, entrambi sono diventati dei punti di riferimento affidabili. Tanto da essere osannati da molti cittadini, soddisfatti di poter contare su figure forti in un momento di grande incertezza. Una soddisfazione che ora si sta trasformando in vere e proprie tifoserie, alimentate manco a dirlo dai social.

Avete in mente la pagina Instagram «le bimbe di Giuseppe Conte», creata in Italia dal pubblico femminile ammaliato dai modi convincenti del premier in queste settimane delicate? No, non scherziamo: è successo anche alle nostre latitudini.