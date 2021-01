E se imparassi, finalmente, a cucinare? Una domanda attualissima. La riapertura dei ristoranti appare come una chimera e ordinare la cena a casa non può (sempre) essere la soluzione. Sembra, insomma, di rivivere la prima ondata. Quando, anche per ammazzare il tempo, molte persone decisero di mettersi ai fornelli. Facendosi aiutare da chef, food blogger e appassionati vari. Parliamo dei tantissimi corsi online e della possibilità, in rete, di trovare risposta alle nostre domande più ancestrali riguardanti cibo e dintorni. Spoiler: no, nella carbonara non ci va la panna.

Allargare la clientelaPrima della pandemia, Carlotta Moretti organizzava dei workshop di cucina all’insegna della convivialità. E, se vogliamo, dello stare assieme. Con lei il fido Giotto, un cagnolino che ha dato il nome al fortunato...