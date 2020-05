La primavera 2020 è stata la terza più calda registrata in Svizzera dall’inizio delle misurazioni nel 1864. La media nazionale ha raggiunto i 6,2 gradi centigradi.

Una temperatura primaverile media (notte e giorno compresi) attorno ai 6 gradi è un fenomeno nuovo, indica oggi MeteoSvizzera in una nota. Prima del forte riscaldamento che ha preso il via dalla fine degli anni 1980, una media nazionale di 5 gradi era considerata estremamente calda. Ciò è diventato la norma nel corso degli ultimi 30 anni. «Questi notevoli mutamenti di temperatura sono tra i segnali più impressionanti del cambiamento climatico in Svizzera»