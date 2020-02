Finora il record di longevità per un gallo cedrone (Tetrao urogallus) era detenuto da un esemplare finlandese di dieci anni, ha detto a Keystone-ATS Livio Rey, portavoce dell’osservatorio ornitologico. Si valuta che in Svizzera vivano dalle 360 alle 470 coppie di questi uccelli.

«La raccolta degli escrementi è un metodo eccellente, soprattutto per un uccello così selvatico e timido quale il gallo cedrone», spiega nel comunicato odierno Pierre Mollet, esperto di questa specie presso l’osservatorio di Sempach. In tal modo gli animali non sono disturbati. Inoltre le informazioni genetiche permettono anche di dedurre la dimensione di una popolazione, e non è quindi più necessario osservare gli uccelli per contarli.