Scegliendo questo animale, poco più grande di un’unghia, Pro Natura lancia un appello volto a proteggere meglio i corsi d’acqua di tutta la Svizzera. È inoltre un omaggio a tutte le innumerevoli piccole specie animali che, senza dare nell’occhio, danno vita ai nostri ecosistemi, si legge in una nota odierna dell’associazione ambientalista.

Malgrado sia poco conosciuto, viste anche le dimensioni ridotte, l’animale dell’anno 2021 non è difficile da osservare: basta sollevare una pietra in un torrente e se ne vedrà qualcuno fuggire nella sua bizzarra posizione laterale.

Il Gammarus fossarum è un parente dei crostacei e appartiene all’ordine degli Anfipodi, di cui è la specie più frequente e diffusa in Svizzera. Ad eccezione del Ticino e di alcune valli meridionali, è infatti presente su tutto il territorio svizzero fino a circa 1300 metri sul livello del mare.

Questo animale si nutre di piante acquatiche e fogliame morti. In un torrente pulito e preferibilmente fresco si possono riunire anche migliaia di esemplari per metro quadrato, il che fa del Gammaro dei fossi un’importante fonte di cibo per i pesci e altri animali acquatici. Nel Ticino, al posto del Gammaro dei fossi c’è l’Echinogammarus stammeri, un animale dello stesso ordine, con un aspetto simile e con una funzione ecologica equivalente.