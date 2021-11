Volutamente forti e «disturbanti» le immagini del video del singolo «Morire morire» in cui il rapper, accompagnato da due bodyguard, viene prima assalito dai fan per la strada, poi massacrato a bastonate da un gruppo di teppisti.

Nella cover del disco l’opera dell’artista bresciano Francesco Vezzoli, Il Narcisista Pessimista: due busti in marmo - uno bianco e uno nero - con le sembianze di Fedez. Una delle statue si sporge per baciare l’altra, che si ritrae con disgusto. L’opera sarà messa all’asta per beneficenza e i proventi saranno interamente devoluti per un progetto collegato all’album, come spiega il cantante sui social.