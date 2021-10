È il judo l’assoluto protagonista del doodle odierno di Google, ovvero l’immagine che sostituisce il tradizionale logo nell’homepage. L’occasione, a questo giro, è legata alla nascita di Kano Jigoro il 28 ottobre di 161 anni fa, in Giappone. Jigoro, appunto, è noto per aver fondato questa arte marziale, in assoluto tra le più popolari al mondo e molto praticata anche in Ticino.