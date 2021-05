Le poste del Regno Unito rendono omaggio al principe Filippo scomparso il 9 aprile scorso all’età di 99 anni. La Royal Mail ha infatti rilasciato quattro nuovi francobolli in memoria del marito della regina Elisabetta II: il duca di Edimburgo è raffigurato nel corso degli anni in quattro fotografie in bianco e nero. I francobolli saranno in vendita dal 24 giugno al prezzo di 9,35 sterline.