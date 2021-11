Si chiama Black Friday. Venerdì nero. Negli Stati Uniti, è il giorno che segue la festa del Ringraziamento e la celebre parata organizzata da Macy’s – la catena di grandi magazzini – a New York. È il giorno, soprattutto, durante il quale tutti i negozi hanno prezzi più bassi rispetto al resto dell’anno. Addirittura, in America alcune persone passano la notte precedente davanti alle vetrine. Munite di sacco a pelo e con addosso tanta, tantissima voglia di shopping. Così, all’apertura, possono entrare prima degli altri.

Il nome Black Friday, venerdì nero appunto, secondo una versione molto comune sarebbe stato coniato per descrivere le code, il traffico e gli ingorghi che si crearono a causa delle vendite a prezzi scontati. A usare questa espressione, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, fu la polizia di Philadelphia. Sull’origine del nome, tuttavia, le teorie si sprecano. Secondo altri storici, infatti, Black Friday farebbe invece riferimento alle annotazioni sui libri contabili dei negozianti: dalle perdite, segnate in rosso, ai guadagni. Che, per convenzione, vengono segnati in nero.