Censimento federaledella popolazione nel Ct. TicinoFuochi: nel 1910 n. 37897; nel 1920 n. 37956; in più nel 1920 n. 59. Sesso: rispettivamente per le annate come sopra: maschi: 72147; 69997; in meno 2150; femmine: 84019; 82913; in meno 1106. Religione: cattolica romana 146759, 137 616, in meno 9143; cattolica cristiana: zero; 2504, in più 2504; Protestante: 3748, 6810, in più 3602; Ebraica: 60, 251, in più 191; Altra religione o nessuna; 5599, 5729, in più 130. Attinenza: cittadini svizzeri 112183, 118952, in più 679; forestieri: 43983, 33958, in meno 10025. Popolazione: residente 156166, 153263, in meno nel 1920 n. 2903; di fatto: 156059, 152910, in meno nel 1920 n. 3149.

ConfederazioneL’epidemia della disoccupazioneMorges, 16 ag – Tutti gli operai ed impiegati nelle vetrerie di Saint Prex,...