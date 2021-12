Il videogame meglio votato dal pubblico di Metacritic è stato invece Disco Elysium: The Final Cut (97 su 100), seguito da The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition (97 su 100) e Tetris Effect: Connected (95 su 100). Nessuna traccia di Fifa 2021 nella top 100.

Per quanto riguarda le console di gioco, questo Natale le vendite resteranno sottotono, per via della carenza di chip che ha ridotto le scorte a livello globale. Se per l’agenzia di analisi del mercato Npd è la Nintendo Switch ad aver venduto più nel 2021, gli stessi produttori hanno difficoltà nel reperire le console, anche per usi interni. Ad esempio Microsoft non è riuscita a garantire abbastanza Xbox Series X, l’ultimo prodotto del gruppo di Redmond, per tutti i partecipanti al torneo competitivo dedicato al videogame Halo Infinite. La gara, svolta a Raleigh in Nord Carolina, ha visto l’uso di console prototipo e non di quelle finali destinate alla vendita. «Nessuna differenza nelle funzioni ed esperienze» assicura Microsoft, che a novembre ha festeggiato i 20 anni dal lancio del primo modello di Xbox. Il debutto è datato 15 novembre 2001 in America del Nord, 22 febbraio 2002 in Giappone e 14 marzo 2022 in Europa e Australia.