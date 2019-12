La popolazione svizzera ha dato il nome a un esopianeta e alla sua stella: il pianeta finora conosciuto con la sigla HD 130322 b si chiamerà Eiger e la sua stella Mönch. Non è un caso che i due corpi celesti si trovino nella costellazione della Vergine. Jungfrau (termine tedesco per vergine) è infatti il nome della celeberrima montaagna che affianca gli altrettanto celebri Eiger e Mönch nelle Alpi bernesi, come ricorda la Società Astronomica Svizzera (SAG-SAS).