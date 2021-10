Emozioni a Chiasso per un cavallo imbizzarrito

Un disastro per i cotonieri americaniLondra, 14 – Le informazioni giunte a Liverpool ed a Londra circa i risultati del raccolto del cotone in America sono tali da destare serie apprensioni sul mercato. L’insetto che distrugge il cotone, mentre la bacca sta maturando, ha prodotto quest’anno, fra l’agosto ed il settembre, una perdita calcolata fra un milione e settecento balle e i due milioni. Il rapporto governativo dice che in tutto il territorio cotonifero il raccolto medio, cioè quello dato dai rami principali dell’arbusto, è stato dimezzato, mentre quello dei rami superiori è completamente perduto.

Pel risanamento economico del mondoLondra, 14 ag (Havas) – La conferenza internazionale per il risanamento del mondo continuò ieri i suoi lavori. Parecchi oratori preconizzarono il disarmo e fra...