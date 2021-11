Copenaghen, Parigi e Atene—ma anche tante altre città in tutta Europa—hanno ormai acceso completamente tutte le loro luminarie per dare il via alle feste di Natale. L’annuale cerimonia di accensione dell’albero di Atene, ad esempio, ha avuto luogo nella piazza principale della capitale, martedì, con un clamoroso spettacolo di luci e musica. Le 60.000 lampadine dell’abete—alto 19 metri e proveniente da Karpenissi, nella Grecia centrale—sono state accese tra fumo da discoteca e raggi di luce delle lampade poste sui tetti intorno a piazza Syntagma. Nel frattempo, a Copenaghen, l’albero di Natale del parco dei divertimenti di Tivoli è stato illuminato con un milione di lampadine (guarda il video allegato a quest’articolo).

Intanto, il Viale dei Campi Elisi—a Parigi—è illuminato da migliaia di lucine rosse per il periodo natalizio, da domenica, in presenza del sindaco, Anne Hidalgo, e della cantante francese Clara Luciani. Centinaia di persone si sono presentate per l’occasione—contrariamente all’anno scorso, quando la Francia ha osservato un blocco contro la diffusione del coronavirus. L’Avenue des Champs-Élysées è uno dei più larghi viali di Parigi. La strada si estende per circa due chilometri ed è una delle più famose del mondo, ricca di cinema, negozi e ristoranti, spesso e volentieri... «di lusso». Il nome della via fa riferimento ai Campi Elisi, della mitologia greca e romana (luogo nel quale dimorerebbero le anime di coloro che erano amati dagli dèi) e alla sua cima si trova l’Arco di Trionfo, monumento simbolo della capitale francese.