Sono tempi complicati, lo sappiamo. Per venirne a capo o, meglio, per sopportare la quarantena c’è chi – come l’ex calciatore del Servette Tibert Pont – si è trasformato in DJ da balcone. Offrendo al quartiere un po’ di svago danzereccio. Tutto molto bello, ma ad alcuni il programma musicale non è piaciuto. Tant’è che a casa Pont, a Ginevra, è sbucata la polizia. Ne ha dato notizia la «Tribune de Genève».