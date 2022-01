Il Consiglio federale assisteràall’ufficio funebre per il PapaBerna, 24 (ag) – Venerdì mattina alle 11 una cerimonia funebre in omaggio a Benedetto XV sarà celebrata nella Chiesa della Trinità a Berna, alla quale assisteranno il Consiglio federale in corpore e i membri del corpo diplomatico accreditati a Berna. La messa sarà celebrata da Mons. Maglione, nunzio apostolico, e l’elogio funebre sarà pronunciato dal Vescovo di Friborgo Mons. Besson.

Lugano - Il Pontificale da RequiemDomani alle ore dieci nella Cattedrale avrà luogo un solenne Pontificale funebre per la morte del S. Pontefice Benedetto XV. Al Pontificale parteciperà il Vescovo Mons Bacciarini il quale pronuncierà un discorso commemorativo. La Cantoria del Seminario eseguirà della Musica sacra. Al Pontificale sono stati inviati il...