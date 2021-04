È il piatto che più unisce in assoluto - oltre alla pizza - perché mette tutti d’accordo, ma è anche quello sulla cui ricetta si litiga di più. Stiamo parlando della carbonara e proprio il 6 aprile il mondo celebra il piatto considerato uno dei capolavori della cucina italiana. Ampie discussioni attorno agli ingredienti da utilizzare, dicevamo. Sì, perché la ricetta richiede solo cinque elementi, ma la creatività culinaria di altri Paesi riesce a declinarli in mille modi e creare delle versioni «sui generis». Oppure dei veri e propri «sacrilegi» come il Carbonara-gate del 2016 quando un sito francese propose una videoricetta della carbonara al quanto discutibile con pancetta, pasta formato farfalle, cipolla affettata, tutto insieme cotto in pentola con acqua non ancora in ebollizione e infine mantecato con panna e guarnito con tuorlo crudo e prezzemolo.