Musica, colori, processioni e... una statua enorme, che raffigura Karttikeya (o anche Muruguan), «deva» della guerra. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, torna il festival Thaipusam in Malaisia (o Malaysia, da non confondere con la Malesia, regione storico-geografica del Sud-est asiatico), nel tempio delle Grotte di Batu a Kuala Lumpur. E, nonostante le notevoli dimensioni della scultura dorata (oltre 40 metri! ed eretta nel 2006), tutto si svolge in scala ridotta, a causa delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del coronavirus. Le autorità, infatti, hanno decisodi limitare il numero di partecipanti autorizzati a seguire i festeggiamenti (guarda il video allegato a quest’articolo).

Loading the player... Guarda il video — Thaipusam in scala ridotta

Ma non è tutto. Perché anche alcune pratiche sono state vietate, proprio a causa della loro pericolosità in relazione alla diffusione della pandemia. Prima della pandemia, infatti, i devoti erano soliti trafiggersi il corpo con uncini o con lunghi spilloni in segno di riverenza e devozione nei confronti della divinità, oltre a portare in processione piccoli altari con offerte devozionali. Oggi questo non è più permesso. «Prima potevamo fare qualsiasi cosa, ma ora c’è l’impedimento a praticamente qualsivoglia attività. Anche quando si prega... dobbiamo farlo velocemente e poi andarcene anna svelta», ha dichiarato un seguace Janani Nillajandel, all’agenzia Reuters. La Malaisia ha registrato 2,8 milioni di casi e 31.809 morti da quando l’epidemia ha colpito il Paese. Ecco perché le celebrazioni, nel 2021, erano state annullate.

La tradizione del Thaipusam è osservata dai Tamil. Si tratta di una suggestiva celebrazione induista che si svolge in un periodo tra fine gennaio e inizio febbraio (nel 2022 cade il 18 gennaio, appunto, anche se le attività andranno ancora avanti) in occasione della prima luna piena del mese di Thai secondo l’antico calendario. L’evento religioso—trapiantato dagli indiani portati dai coloni inglesi come nuova forza lavoro—è onorato dal 1892.

L’accesso alle grotte—di origine calcarea e il cui nome ha origine dal fiume nelle vicinanze, Sungei Batu—deve avvenire a piedi nudi. Di norma, oltre un milione di devoti accorrono per partecipare all’evento che rappresenta la fine di un mese trascorso in preghiera, seguendo una rigida preparazione rituale che prevede una specifica pulizia corporea, digiuno e astinenza. L’imponente scalinata colorata (272 gradini) porta al tempio vero e proprio ed è popolata da gruppi di macachi. Ma prima di compiere questa fatica, è necessario—per i fedeli—un bagno purificatore nel fiume. Qui i sacerdoti sono pronti a ricevere i devoti, cospargendoli di cenere consacrata.

