C’era una volta «Masterchef», una competizione culinaria spettacolare con livelli di qualità di tutto rispetto. Sì, c’era, appunto. Perché quella che si svolge in Serbia, ogni anno dal 2004, è la «Masterchef» d’eccellenza, quella per veri intenditori. Siamo a Lunjevica, vicino al minuscolo villaggio di Gornji Milanovac, in una radura sperduta tra meravigliosi boschi lussureggianti nel centro del Paese. Lontano da tutto e da tutti, si direbbe. Ma no! Centinaia di appassionati di cucina, infatti, si sono riuniti per la diciassettesima edizione del «Balls Cup» festival. Per mettere alla prova le loro abilità di chef nella preparazione di vari piatti con testicoli animali come ingrediente principale.