Per l’abolizione delle sopratasse di montagnaL’Associazione Commerciale ed Industriale del Cantone Ticino ha messo in circolazione una petizione, da inoltrarsi al lod. Consiglio di Stato, «pro abolizione delle sopratasse di montagna delle Ferrovie Federali», del seguente tenore: «La popolazione del Cantone Ticino, preso atto delle proposte avanzate dal Governo ticinese in merito alle sopratasse di montagna, constatato che tali proposte esplicitamente riservano e riaffermano i diritti scaturenti al Ticino dalle leggi e convenzioni del 15 ottobre 1869, 12 marzo 1878, 22 agosto 1878 e relative, considerando che la situazione economica allarmante del Cantone, minacciato di totale rovina nelle industrie, nei commerci, nei traffici, non consente dilazioni e ravvisando d’altra parte nelle proposte...