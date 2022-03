Fiume è un ribollire di torbidi

La distruzione delle fortificazioni in GermaniaBerlino, ag (Wolff) – Il consiglio dell’Impero ha accettato il progetto di legge sulla distruzione delle fortificazioni alla frontiera ovest e lungo le coste settentrionali. Il progetto di legge venne elaborato per l’esecuzione delle clausole del trattato di Versailles. Dopo la sua entrata in vigore le fortificazioni di Wesel, Colonia, Coblenza, Magonza, Germersheim, le fortificazioni di Strasburgo, situate sulla riva destra del Reno, quelle dell’Alto Reno, di Friderichsort, di Kiel, di Helgoland ecc. saranno distrutte. Saranno mantenute invece, dietro desiderio dell’Intesa, le fortificazioni dirette verso l’est e che si trovano nella regione del Reno.

