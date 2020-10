Un Tirannosauro Rex di nome Stan è stata la star delle aste di Christie’s passando di mano per 31,8 milioni di dollari, quattro volte la stima di partenza e un record assoluto per un fossile di dinosauro.

Vecchio di 67 milioni di anni, occhi delle dimensioni di palle da baseball, «era una vera e propria macchina da guerra», hanno commentato gli esperti di Christie’s che lo avevano messo in vendita con una stima di 6-8 milioni in una serata che ha incluso anche opere di maestri del Novecento tra cui Cezanne, Picasso, Pollock, Monet, Rothko e Twombly.

Ci sono voluti venti minuti di telefonate tra Londra e New York per far salire il prezzo a livelli da Guinness. L’asta, anche grazie a Stan, è stata seguita in streaming da 280 mila spettatori, tre volte il record stabilito sempre da Christie’s in luglio.