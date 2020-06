Una frana dell’ampiezza di 800 metri ha trascinato in mare diverse case disabitate ad Alta, nel Nord della Norvegia. L’impressionante video è stato diffuso ieri. Nessuno è rimasto ferito in quanto le abitazioni erano per lo più residenze secondarie. Uno dei pochi abitanti presenti, dopo aver sentito un forte rumore, si è allontanato dalla zona colpita dalla frana ed ha filmato la scena da un’altura: le case sono letteralmente scivolate in mare.