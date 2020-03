Dopo aver annullato diversi appuntamenti in agenda per questi giorni, la regina Elisabetta ha lasciato a sorpresa Londra alla volta del castello di Windsor, nel Berkshire. Una decisione che non ha nulla a che vedere con il Coronavirus, stando ad alcuni tabloid inglesi. «La sovrana – dicono - ha semplicemente deciso di passare la fine della settimana in campagna». Tuttavia, a fronte dell’emergenza sanitaria che sta investendo l’intera Inghilterra, la casa reale è pronta ad affrontare qualsiasi evenienza.