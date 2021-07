Circolo Polare Artico. Lapponia svedese. Lapporten. Una valle a «U» e di origine glaciale, come potrebbe essere la Vallemaggia in Ticino. È questo il luogo (spettacolare) scelto dal coordinatore del progetto in Svezia, David Sjostrom, per mettere a punto un nuovo primato mondiale. Riuscito, secondo quanto raccontano le cronache della Reuters (guarda il video allegato a questo articolo). E meritato. Sì, perché è qui che quattro funamboli tedeschi hanno attraversato , il 3 luglio, tutta la lunghezza tra le due cime: oltre due chilometri (2,15 per la precisione) sospesi su una fune alla ragguardevole altezza di 600 metri. Portandosi a casa un riconoscimento di tutto rispetto. Anche perché questa nuova impresa sembra proprio difficile da superare.

«È difficile perché sei davvero esposto, a 600 metri di altezza e per una lunghezza di 2.150 metri. E non è tutto. Perché qui, a volte, c’è pure molto vento», ha detto David Sjostrom, la «mente» che ha organizzato l’impresa. La squadra ha impiegato due giorni per attrezzare «la linea», attraverso le due cime in una zona che, in questo periodo dell’anno, permette di «crogiolarsi» 24 ore su 24. Il sole che non tramonta mai è una condizione ideale anche per avere tutto il tempo per tentare di portare a termine la fenomenale missione. Senza contare che, solo per attrezzare la linea, sono stati impiegati due giorni, seguendo con grande attenzione l’evoluzione del meteo.