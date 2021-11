Cose postali - Pro GioventùNel prossimo mese di dicembre saranno posti in vendita tre nuovi francobolli di beneficenza «Pro Juventute» cui sarà riconosciuto il carattere di francobolli postali con valore di francatura. L’emissione comprenderà un francobollo da 10 centesimi (prezzo di vendita 15 cent.) rappresentante lo stemma del Canton Vallese, impressione in tre colori, un francobollo da 20 centesimi (prezzo 25) rappresentante lo stemma del Canton Berna, impressione in quattro colori, e un francobollo da 40 centesimi (prezzo di vendita 50) rappresentante lo stemma svizzero, impressione in tre colori. I francobolli sono la continuazione della serie degli stemmi cantonali iniziata nell’anno 1918. I tre francobolli «Pro Juventute 1921» sono valevoli senza limitazione anche nel servizio con l’estero,...