L’idea dell’artista sarebbe di distribuire tanti altri di questi prototipi in vari luoghi nelle strade. Prima di tutto per difendere quei piccoli animali dagli sbalzi di temperatura. Il Paese, infatti, è stato testimone del cambiamento delle condizioni meteorologiche, negli ultimi anni: «Ci sono nevicate e forti piogge in Egitto come risultato del cambiamento climatico», ha detto Abougendy alle telecamere della Reuters. «Stiamo cercando di essere un passo avanti per gli animali randagi che sono a rischio, a causa dei cambiamenti del clima. Abbiamo visto nevicate a Hurghada e Alessandria. Gli animali vivono in condizioni molto difficili e hanno bisogno di essere protetti dagli sbalzi di temperatura, anche solo 10 gradi in più faranno un’enorme differenza per loro».

L’uomo, per l’occasione, ha fondato un’azienda di progettazione ecologica e sostenibille, «Mobikya», e sta pure collaborando con Petman, un negozio su internet dedicato agli animali domestici come parte del progetto «Sheltire».

I rifugi mobili sono progettati per adattarsi a un ambiente urbano, fatti di pneumatici d’auto riciclati che sono isolati termicamente, così come altri materiali riciclati come il legno. Le sue unità mobili possono ospitare fino a cinque gatti ciascuna. Gli utenti possono ordinare le unità o effettuare donazioni affinché sia possibile fabbricarlne di ulteriori, al fine di essere collocate nelle strade. Le donazioni dall’esterno dell’Egitto sono anche accettate attraverso lo stesso sito internet del progetto.

Rare tempeste di neve hanno colpito le città costiere di Hurghada e Alessandria questo inverno, con gli egiziani che riportano temperature più basse a Il Cairo e in altre città, negli ultimi anni.

«Con questo progetto, possiamo dire che abbiamo offerto un rifugio sicuro e termicamente isolato che può ospitare fino a cinque esemplari. Le dimensioni non sono troppo grandi per metterlo davanti alla vostra casa. Questo è il modello base, ma possiamo aggiungere altre opzioni. Come, ad esempio, una pratica soluzione per distribuire il cibo equamente alle cinque celle, affinché i gatti non combattano tra loro. Tutto questo sarà basato sul riscontro che otterremo dai gatti stessi, dalla gente della strada e da coloro che ci aiuteranno, ospitando queste unità negli spazi che gli appartengono», ha concluso entusiasta l’inventore.