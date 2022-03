Gavroche e la réclame sui telegrammi

La notaOggi la réclame ce la ficcano dappertutto; ed io non mi meraviglierei di trovare in Paradiso dei cartelloni con la réclame delle principali virtù e dello specifico per salvare l’anima con poca spesa. Scommetto che il primo che arriverà a toccare il Polo ci troverà certameente la réclame del lucido delle scarpe o della crema per ammorbidire la pelle. Oggi tutto è buono per fare la réclame; il quadro, la statua, il romanzo, l’articolo serio del giornale, il paesaggio; verrà il tempo in cui un individuo potrà affittare a piccoli lotti la sua pelle a una casa d’affissioni. Ed è forse per questo che l’amministrazione federale dei telegrafi è andata a ficcare la réclame sui moduli dei telegrammi, mandando a farsi benedire l’estetica, il decoro e il buon gusto. Grazie a questa geniale trovata...